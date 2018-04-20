Разговорник для официантов подготовили в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

«Разработана памятка — разговорник по основам общения на английском языке в сфере профессиональной коммуникации для официантов и работников ресторанов, которые размещены на сайте департамента», — пояснили в департаменте.

Как сообщала ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в сетях общественного питания, которые находятся на территории «Ростов-Арены» и в радиусе двух километров вокруг стадиона, на время проведения чемпионата мира введут меню на английском языке. Также в этих заведениях будет работать персонал со знанием иностранного языка.

В соответствии с федеральным законом, торговая деятельность на территории стадиона, в радиусе двух километров вокруг него и в местах, где будут проходить мероприятия в день спортивных соревнований может осуществляться только с официального письменного согласия Международной федерации футбола (ФИФА). Более 300 предприятий торговли и общественного питания в Ростове-на-Дону прошли процедуру согласования ФИФА.

Также при департаменте потребительского рынка создана рабочая группа по организации питания клиентских групп при подготовке и проведении игр чемпионата мира.