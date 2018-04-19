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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Сычёв: Сборной России по силам выйти в четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на ЧМ-2018 в ходе публичного выступления в Европейском музее и центре толерантности.

Источник: РИА "Новости"

«Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов, все звёзды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса. Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж — нужно это делать.

Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — их ментальная слабость. Их тянет домой. А ещё в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию, — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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