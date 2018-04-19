Сычёв: Сборной России по силам выйти в четвертьфинал ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов, все звёзды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса. Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж — нужно это делать.