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13:50 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Maps.me и Ростуризм запустили маршруты по городам ЧМ-2018

Маршруты разработаны для 11 городов, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу. Помимо наиболее интересных туристических мест в маршруты включены объекты, связанные с футболом.

Источник: РИА "Новости"

Пользователям Maps.me будут доступны маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду, Саранску, Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону, Самаре, Волгограду, Сочи и Екатеринбургу.

Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, парки и музеи, а также стадионы, центры выдачи паспортов болельщиков и другие места, связанные с футболом.

Сейчас уже доступны маршруты на русском и английском языках. К началу чемпионата мира появятся также версии на немецком, французском, испанском, португальском и итальянском языках.

«Мы предлагаем болельщикам со всего мира пешие прогулочные маршруты, чтобы они могли насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе. Это позволит туристам познакомиться с глубокой и многогранной русской культурой, широтой русской души и поспособствует тому, чтобы развеять устоявшиеся стереотипы о нашей стране», — отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

Маршруты можно скачать в приложении Maps.me.

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