Maps.me и Ростуризм запустили маршруты по городам ЧМ-2018
Маршруты разработаны для 11 городов, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу. Помимо наиболее интересных туристических мест в маршруты включены объекты, связанные с футболом.
Маршруты разработаны для 11 городов, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу. Помимо наиболее интересных туристических мест в маршруты включены объекты, связанные с футболом.
Пользователям Maps.me будут доступны маршруты по Москве,
Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, парки и музеи, а также стадионы, центры выдачи паспортов болельщиков и другие места, связанные с футболом.
Сейчас уже доступны маршруты на русском и английском языках. К началу чемпионата мира появятся также версии на немецком, французском, испанском, португальском и итальянском языках.
«Мы предлагаем болельщикам со всего мира пешие прогулочные маршруты, чтобы они могли насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе. Это позволит туристам познакомиться с глубокой и многогранной русской культурой, широтой русской души и поспособствует тому, чтобы развеять устоявшиеся стереотипы о нашей стране», — отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.
Маршруты можно скачать в приложении Maps.me.