Более 40 тысяч контрафактных товаров с символикой ЧМ по футболу было выявлено в 2018 году

«В этом году было обнаружено уже более 40 тысяч единиц контрафактной продукции, при этом очень большое количество мы выявили именно на ввозе в Российскую Федерацию. Таможенные органы, конечно, работают как на импорт, так и на экспорт, мы контролируем с точки зрения прав индивидуальной собственности, но все, что связано с товарным знаком ФИФА, в первую очередь, ввозится в страну. Здесь у нас широкая сеть выявлений по всей территории России, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Очень много обнаружено было в северокавказском и северо-западном таможенных управлениях, и это в основном детские игры, спортивная одежда, кепки, тапочки», — рассказал Шкляев.

«К тому же мы выявляем случаи как при декларировании, так и при реализации внутри рынка в розничной торговле. В последнее время мы стали выявлять много случаев в рамках деятельности наших мобильных групп — мы имеем право останавливать грузовые транспортные средства. Группы, которые работают внутри страны на границах при ввозе из Казахстана, выявляют много контрафактных товаров с логотипами ФИФА. Здесь мы взаимодействуем с органами МВД: передаем информацию правообладателям, которые оперативно ее обрабатывают, выявляют признаки контрафакта, после чего привлекаем коллег из органов, предотвращая незаконный ввоз этой продукции», — отметил собеседник ТАСС.

По словам представителя ведомства, за 2016 год ФТС выявила всего 61 тыс. контрафактной продукции, в 2017-м — 234 тыс., а за первый квартал этого года — более 40 тыс. «Мы чувствуем, что в преддверии чемпионата мира происходит увеличение этих случаев, не дремлем и предпринимаем усилия, чтобы не допустить перемещения такой продукции и доведения ее до потребителя, потому что она, потенциально, наносит вред жизням и здоровью населения, это очень важно», — заявил Шкляев.

16 дел по административным правонарушениям

С начала 2018 года уже были оштрафованы 16 организаций, занимающихся ввозом или распространением контрафактной продукции. «В этом году возбуждено 16 дел по административным правонарушениям при импорте товаров в Российскую Федерацию. В рамках административных производств продукция изымается, просматривается судами и выводится из оборота, после чего она подлежит уничтожению», — рассказал представитель ФТС.

По его словам, таможенная служба выявляет ввоз контрафактной продукции из очень большого количества государств. «Это страны Европы — государства Прибалтики — и страны юго-восточной Азии. Мы плотно работаем с нашими коллегами из Китайской таможенной службы, у нас проводятся совместные мероприятия, обмениваемся информацией, оцениваем риски, а китайские таможенники используют нашу информацию и информируют нас, когда выявляют какие-то случаи», — рассказал Шкляев.

Слежением за незаконным распространением контрафактной продукции занимаются и другие страны, входящие в Евроазиатский таможенный союз. «В прошлом году было два случая приостановления ввоза контрафактной продукции в Белоруссии, в Казахстане и Армении таких случаев пока не было. Но мы активно с ними взаимодействуем, вместе еще в 2017 году приняли решение объединить усилия по включения товарных знаков в таможенный реестр всех государств-членов ЕАЭС, поэтому таможенные органы всех стран обязаны принимать меры по обеспечению прав индивидуальной собственности», — отметил собеседник агентства.