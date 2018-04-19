Фобер: Дискриминация существует во всем футбольном мире, не только в России

«Только сейчас я понял, что мы плохо знакомы с Россией, я впервые в России и приятно удивлен тем приемом, который мне оказали в вашей стране. Я много путешествую, и мне очень понравилось то, что я увидел, Москва — очень красивый город, но особенно я был приятно удивлен людьми, которые меня встретили. Во всех странах мира существует проблема расизма, на России сейчас концентрируются только потому, что она принимает чемпионат мира. Думаю, турнир пройдет превосходно, видел стадионы — они прекрасны, Россия должна использовать чемпионат мира в том числе для борьбы с дискриминацией», — считает Фобер, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.