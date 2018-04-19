СМИ: Зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018

Такое решение было принято Международной федерацией футбола (ФИФА) в среду. Также отмечается, что зрители будут получать информацию о принятых судейских решениях и причинах остановок в игре.

Читайте также Йозеф Блаттер раскритиковал введение видеоповторов на ЧМ-2018

Сотрудник ФИФА будет информировать оператора экрана стадиона, а также радиовещателей и телекомментаторов.

«Нельзя, чтобы рефери находился под влиянием толпы, если мы будем показывать все, что происходит на экране, будет реакция зрителей, это может повлиять на судью. Поэтому на экране повтор будет после окончательного решения», — сказал представитель Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Себастьян Рунге.

ФИФА официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.