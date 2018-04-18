В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018

— Кэмерон как политик уже давно сбитый летчик, его фигура не имеет былого веса, — говорит Свищев. — Кэмерон решил повысить свой упавший рейтинг с помощью модных сейчас популистских антироссийских высказываний. Его заявление о том, что Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 с помощью коррупции, не подкреплены никакими доказательствами. Наша страна заслуженно, в честной и упорной борьбе, получила право на проведение мирового футбольного первенства. Российский оргкомитет не имел и не имеет никакого отношения к коррупции. Кстати говоря, именно Дэвид Кэмерон был премьером Великобритании, когда Россия стала хозяйкой ЧМ-2018. Что же он тогда молчал все это время? Значит, все не совсем так, как он говорит. Либо он что-то знал и молчал, либо сейчас придумывает на ходу.