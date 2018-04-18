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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытается набрать политические очки своим заявлением о коррупции со стороны России во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

— Кэмерон как политик уже давно сбитый летчик, его фигура не имеет былого веса, — говорит Свищев. — Кэмерон решил повысить свой упавший рейтинг с помощью модных сейчас популистских антироссийских высказываний. Его заявление о том, что Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 с помощью коррупции, не подкреплены никакими доказательствами. Наша страна заслуженно, в честной и упорной борьбе, получила право на проведение мирового футбольного первенства. Российский оргкомитет не имел и не имеет никакого отношения к коррупции. Кстати говоря, именно Дэвид Кэмерон был премьером Великобритании, когда Россия стала хозяйкой ЧМ-2018. Что же он тогда молчал все это время? Значит, все не совсем так, как он говорит. Либо он что-то знал и молчал, либо сейчас придумывает на ходу.

— Получается, Кэмерон пытается набрать политические очки?

— Конечно. Он ушел с поста премьера с очень низким рейтингом, перестал быть интересен для своей партии и бывшим избирателям. Сидит, наверное, в какой-нибудь деревне, поливает цветочки, гуляет с собакой. Ему скучно, вот и решил напомнить о себе, сыграв на антироссийской истерии, которая сейчас в тренде в Британии.

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