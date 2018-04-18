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18:32 (мск), источник: Советский спорт

Как ФИФА обманывает болельщиков ЧМ-2018: билет, если он есть, то его сразу нет

Стартовала последняя фаза продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как обычно, без скандалов не обошлось.

Источник: РИА "Новости"

ФИФА, судя по всему, опять придется извиняться перед болельщиками, которые хотели бы посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В прошлый раз футбольным чиновникам пришлось просить прощения за очереди, которые не сравнятся даже с теми, что мы застали в Советском Союзе. Тогда возможности приобрести билет пришлось ждать несколько часов — человечка, который по миллиметру в час продвигался в виртуальной очереди, все успели проклясть по нескольку десятков раз. В итоге, когда очередь заканчивалась, человек, как и в СССР, попадал в магазин с практически пустыми прилавками. Нет, на игру Туниса и Панамы в Саранске, конечно, билет купить было можно, но рейтинговые игры были уже все раскуплены.

Кто-то влез без очереди?

В среду 18 апреля в очереди стоять пришлось чуть меньше. Мы решили провести эксперимент. На одном из компьютеров на ночь оставили открытым окно, на котором должна была начаться очередь и настроили автообновление страницы — все, чтобы встать в очередь как можно пораньше, может, даже тогда, когда ее еще нет. Сердце чуть не остановилось, когда за час до старта продаж на экране появилось сообщение с ошибкой — сервис «упал». После обновления страницы, правда, все вернулось на свои места.

На втором компьютере мы с другого имени встали в очередь уже в тот момент, когда продажи стартовали. И там, и там на экране рядом с человечком было лаконично написано: «Время ожидания — больше часа». И что вы думаете? Второй человечек в своей виртуальной очереди дошел до магазина намного раньше, чем первый — примерно за полтора часа. По какому принципу распределялись места в этой очереди — неизвестно.

Второй человечек, который мучился у компьютера с полуночи до 12:00 среды, пока не встал в очередь, дошел до магазина лишь в 15:20 — через 3 часа 20 минут после старта продаж. Некоторым это удалось сделать даже позже — почти в 17:00 по Москве. При этом очередь, дойдя до «40 минут ожидания» начала идти в обратную сторону и дошла до «53 минут ожидания», будто кто-то начал влезать без очереди — по старой русской традиции.

По ходу ожидания даже появилась крамольная мысль — продать место в очереди, чем частенько промышляют в третьих странах. ЧМ-2018 наверняка тоже не обошел бы стороной подобный бизнес, если бы это было возможно.

Видишь билет? А его нет.

Как вы думаете, в «магазине» что-то осталось? Конечно! Билеты были в наличии не только на самый «редкий» матч между Аргентиной и Исландией на стадионе «Спартака», но и на финал, и на полуфиналы, и на матч-открытие чемпионата и на все игры сборной России — аж глаза разбегались!

Первой попыткой мы решили купить билеты на финал. Выбрали единственную доступную категорию — за 42 с лишним тысячи рублей за билет, выбрали количество билетов, ввели проверочный код и… Сервис выдал нам сообщение, что произошла ошибка и билеты положить в корзину для последующей оплаты невозможно. Сбой не был случайным. Это повторялось раз за разом. И дело было не только в нас. В интернете тут же появились скриншоты, на которых тысячи болельщиков делились тем, как они тоже оказались обманутыми.

То же самое произошло с дешевыми билетами четвертой категории на полуфинал в Москве, на матч сборной России в Самаре, на «редкую» игру Аргентины с Исландией в Москве, на встречу сборной Бразилии с Сербами тоже в Москве и еще на много игр. То есть, создавалась иллюзия разнообразия, которого на самом деле нет — как в пустом ресторане, на каждом столике которого стоит табличка со словом «Резерв».

Покупай. Не хочу.

На многие встречи билеты можно купить до сих пор. Как и предполагалось, одним из самых невостребованных матчей оказалась игра последнего тура группового этапа между Панамой и Тунисом, назначенная на четверг 28 июня на 21:00 по московскому времени. Также низкой популярностью пользовалась игра Японии и Польши в Волгограде, Марокко и Ирана в Санкт-Петербурге и даже Бельгии с Тунисом в Москве на стадионе «Спартака».

В один день со стартом последнего этапа продаж билетов, открылись и билетные центры во всех городах-организаторах. Пока в них можно только забрать свои билеты, но с 1 мая в них же можно будет и приобретать заветные билеты — как в обычных кассах, если, конечно, что-нибудь останется.

Для вас мы приводим адреса билетных центров во всех 11-ти городах ЧМ-2018:

Екатеринбург: Улица Вайнера, 9.

Калининград: Гвардейский проспект, 3.

Казань: Кремлевская набережная, 5.

Москва: ул. Житная, 4.

Нижний Новгород: проспект Гагарина, 29.

Ростов-на-Дону: ул. Пойменная, 1.

Самара: Московское шоссе, 81А.

Саранск: ул. Красная, 40.

Сочи: район Адлер (Имеретинская низменность).

Волгоград: ул. Краснознаменская, 11.

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