Ибрагимович: чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира

«Да, я поеду на чемпионат мира. Пока не могу сказать больше, иначе люди на меня набросятся, надо быть осторожнее. Добавлю, что чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира», — сказал Ибрагимович в эфире шоу на телеканале АВС.