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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович: чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил одно из наиболее популярных вечерних шоу мира — шоу Джимми Киммела.

Источник: AP 2018

В ходе беседы шведский футболист рассказал, что собирается выступить на чемпионате мира-2018.

«Да, я поеду на чемпионат мира. Пока не могу сказать больше, иначе люди на меня набросятся, надо быть осторожнее. Добавлю, что чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира», — сказал Ибрагимович в эфире шоу на телеканале АВС.

Златан выступал за национальную команду Швеции с 2001 по 2016 год. 36-летний форвард, забив 62 мяча, является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Напомним, Швеция на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Германией, Мексикой и Южной Кореей.

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