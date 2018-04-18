Профессор, зажигающий звезды. История Хосе Нестора Пекермана
«СЭ» продолжает обновлять рубрику «Тренеры комфорт-класса», в которой мы рассказываем о специалистах, создающих уникальную и в то же время комфортную атмосферу в своих командах.
«СЭ» продолжает обновлять рубрику «Тренеры комфорт-класса», в которой мы рассказываем о специалистах, создающих уникальную и в то же время комфортную атмосферу в своих командах.
УКРАИНСКИЙ ЕВРЕЙ
Первые еврейские колонии появились в Аргентине в 90-е годы XIX века. Железнодорожный магнат и филантроп барон Мориц Гирш на свои деньги создал мощное Еврейское колонизационное общество (ЕКО), в задачи которого, в том числе, входила помощь в отправке будущих колонистов в Бразилию и Аргентину. В 1891 году ЕКО выкупило свыше 500 тысяч гектаров земли в трех провинциях:
РОДСТВЕННИК ГРЕГОРИ ПЕКА
Позже в одном из интервью нынешний главный тренер сборной Колумбии признался: «Дед любил рассказывать мне историю. У его отца был брат, и когда они бежали из Украины, то один отправился в Аргентину, а второй — в США. Семья у брата моего прадеда была большой, и один из племянников стал известным американским актером Грегори Пеком, который на самом деле не Пек, а Пекерман». Родственник голливудской знаменитости с 6 лет начал сам зарабатывать карманные деньги: сначала торговал мороженым, потом, когда семья переехала в столицу — Буэнос Айрес, — стал официантом в небольшой пиццерии его отца Оскара, помогал поварам на кухне, развозил по городу газовые баллоны. Все остальное время Хосе Нестор посвящал футболу и учебе — мяч и тетрадки всегда занимали одинаковое место в его сердце. Неудивительно, что спустя много лет болельщики в Колумбии будут уважительно добавлять перед его именем — «Профессор».
«АРГЕНТИНОС ХУНИОРС» И МАРАДОНА
Светловолосого парня, гонявшего мяч по столичным подворотням, приметили люди из «Аргентинос Хуниорс», столичного клуба, за которым через 15−20 лет плотно закрепится прозвище «Мировой рассадник» (из-за невероятного количества знаменитых футбольных воспитанников). В середине 60-х ни о чем подобном там еще не помышляли, но Пекерману это внимание все равно польстило, и он с готовностью окунулся в футбольный мир, впервые сыграв за основу уже в 16 лет. После нескольких неплохих сезонов он заслужил приглашение в сборную Аргентины U19 и даже вызывался на предварительные сборы со взрослой командой в преддверии немецкого ЧМ-1974, но в итоговую заявку так и не попал. В 1971 году перед одним из матчей «Аргентинос Хуниорс»
ДЕРБИ МЕДЕЛЬИНА И ВОСЕМЬ ЛЕГКИХ
В 1960-х — 1970-х годах в Колумбии можно было встретить много аргентинцев. И в 1975-м Пекерман решил попытать счастья на родине Габриэля Гарсии Маркеса, примерив футболку «Индепендьенте Медельин». Принципиальным соперником его нового клуба был базировавшийся по соседству «Атлетико Насьональ» — дерби Медельина было и остается одним из самых жарких матчей в Колумбии и называется «Класико пайса» (таково коллективное название современных жителей данного региона). Первое дерби Пекермана до сих пор вспоминают болельщики обеих команд. 20 апреля 1975 года на стадионе «Атанасио Хирардо» «Индепендьенте» к перерыву «горел» 0:3, но во втором тайме слово взял Хосе Нестор. Он всю жизнь играл справа в полузащите и в Колумбии крепко подружился с Карлосом Гавирией, правым защитником его клуба — вместе они превращали свой фланг в зону боевых действий. В тот день Пекерман отыграл один мяч, Гавирия — второй. «Атлетико» занервничал — на последних секундах в его ворота был назначен штрафной. Удар пришелся в стенку, мяч отскочил к Пекерману, и аргентинец всадил его в самый угол. «Это был единственный случай, когда он прыгал от счастья как ребенок. Обычно тихий, спокойный и молчаливый, на поле он был похож на муравья-трудягу; бегал без остановки, мне всегда казалось, что у него восемь легких», — рассказывал потом Гавирия.
ВАНЕССА И КРЕСТЫ
В Колумбии родилась первая дочь Хосе Нестора — Ванесса; после этого понятие заграницы исчезло, Медельин стал для него родным. Гавирия — крестный отец девочки, — часто бывал у Пекерманов в гостях и любил вспоминать: «Они с женой Матильдой были домоседами, почти никуда не выходили. Аргентинские жены страсть какие ревнивые — все им кажется, что мужья только и норовят к
ЧМ-1978 И ТАКСИ
В Аргентине настроение Пекермана стало еще хуже. Страна готовилась к большому футбольному празднику — первому в ее истории чемпионату мира, — и мысли о невозможности принять в нем участие и преждевременном выходе на пенсию, соединившись в его голове с заботами о содержании семьи, дали катастрофический эффект. Нужно было
ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА
Это было тяжелое для Аргентины время. Когда 24 марта 1976 года в результате военного переворота было свергнуто правительство Исабель Перон, на улицах Буэнос Айреса (и не только) на несколько лет поселился животный страх. Однажды перед такси Пекермана резко затормозила машина без номеров, из нее выскочили люди в штатском и затолкали в салон одного из прохожих — подобное повторялось ежедневно. В год чемпионата мира напряжение достигло высшей точки — в страну должно было приехать множество гостей
ШКОЛА «АРГЕНТИНОС ХУНИОРС»
Параллельно с работой в такси Хосе Нестор еженедельно выкраивал свободные часы для учебы — изучал физическое воспитание и кинезиологию (наука о мышечном движении во всех его проявлениях. — Прим. «СЭ»). Старые футбольные знакомства помогли ему в 1981-м попасть в академию «Чакариты Хуниорс» из столичного пригорода, а затем и в школу родного «Аргентинос». Пекерман снова разминулся там с Марадоной — Диего, уже успевший свести с ума Аргентину, перешел в «Боку», а в 1982-м переехал в «Барселону». Президент «Аргентинос» предложил Пекерману взять под свой контроль всю структуру рекрутирования и подготовки молодых футболистов. Кредит доверия был невероятный, но он не заставил усомниться в своем классе — ни разу на протяжении всех 10 лет работы. Это было золотое время в истории клуба, становление знаменитого «Мирового рассадника» — безусловно, Марадона считался главным талантом, воспитанным в стенах академии, но вклад Пекермана в развитие национального футбола невероятен. При его непосредственном участии Аргентина и весь мир узнали Фернандо Редондо, Эстебана Камбьяссо, Серхио Батисту, Клаудио Борги и Хуана Романа Рикельме — все они в свое время носили красную футболку «Аргентинос» и уважительно обращались к Пекерману «Профессор».
ЗВЕЗДЫ НА
После «Аргентинос» в резюме Пекермана оказалась академия чилийского «Коло-Коло», и проделанная им работа произвела такое впечатление на Хулио Грондону, президента Ассоциации футбола Аргентины, что в 1994 году он предложил Хосе Нестору возглавить сборную U20. «Люди говорят, молодежи с вами комфортно. Покажите, на что способны», — сказал он ему при встрече. «Профессор» показал. На сегодняшний день Аргентина лидирует по количеству побед на молодежных чемпионатах мира (первое золото которого взяла сборная СССР в 1977-м): из шести ее чемпионств три на счету Пекермана: Катар-1995, Малайзия-1997 и Аргентина-2001. На первом зажглась звезда Хуана Пабло Сорина, на втором — Пабло Аймара, на третьем — Хавьера Савиолы. Все эти звезды щедрыми пригоршнями разбрасывал по аргентинскому небу Хосе Нестор. Неудивительно, что вскоре жизнь припасла для него вызов посерьезнее.
ЧМ-2006
Путь ко взрослой сборной Аргентины Пекерман начал еще на чемпионате мира в Корее и Японии (2002), став координатором национальной команды. Когда же в 2004-м пост главного тренера оставил Марсело Бьелса, которого Хосе Нестор самостоятельно рекомендовал на эту должность в 1998-м, Грондона вновь, как и 10 лет назад, вспомнил о «Профессоре». К немецкому мундиалю
После этого аргентинцы немного заскрипели — нулевая ничья с голландцами, волевая победа в дополнительное время над мексиканцами в 1/8 финала (2:1) и драматичный четвертьфинал против хозяев турнира. С того дня Пекерман несет на сердце тяжелый крест. Это можно понимать буквально, потому что Хосе Нестору многие до сих пор припоминают роковую замену той встречи, когда вместо Эрнана Креспо на 79-й минуте появился Хулио Крус (cruz — «крест», исп.), а Месси так и остался на скамейке запасных.
КОЛУМБИЙСКАЯ МЕЧТА
Несколько лет после этого Хосе Нестор приходил в себя, работая на клубном уровне и переехав в Мексику. «Толука» и «Тигрес» занимали все его мысли, пока однажды не зазвонил телефон. На дворе только начался 2012 год, а на том конце провода был Луис Бедойя, глава колумбийской Федерации футбола, который
После этого вся страна, затаив дыхание, будет ждать итогового решения Хосе Нестора — оставаться в сборной или уходить; месяц, взятый Пекерманом на раздумье, превратится для всех небезразличных в вечность, но в итоге «Профессор» скажет «да», и в Колумбии вздрогнут стены — таким сильным станет выдох облегчения. В течение следующего отборочного цикла — к российскому чемпионату мира, — колумбийцы несколько раз окажутся в шаге от провала, потом обретут силы и в последнем матче, согласовав с перуанцами удобный для обеих команд ничейный результат (1:1), завоюют прямую путевку в Россию-2018. Этим летом Хосе Нестор Пекерман впервые окажется так близко к тем местам, откуда берет начало его семья. Возможно, это станет дополнительным стимулом выдать второй лучший мундиаль в истории Колумбии. Кому же еще зажигать звезды, как не ему.