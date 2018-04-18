Стартовал третий этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу

Третий этап продаж продлится до завершения чемпионата мира 15 июля. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Также будут доступны билеты четвертой категории, билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных — цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

С 5 декабря по 31 января зрители могли подавать заявки на приобретение билетов на все игры турнира, кроме матча открытия и финала, что не гарантировало их получение. Так как количество заявок превысило число доступных мест, билеты распределялись посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получил уведомление о ее статусе до 12 марта.

По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидировали представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

Во время первого периода второго этапа продаж было распределено 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России — 197 тысяч 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686). Во время второго периода второго этапа продаж было реализовано 394 тысячи 433 билета. Большая часть из них была куплена российскими болельщиками (216 134), далее следуют фанаты из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962), Перу (9 766), Китая (6 598), Германии (5 974), Австралии (5 905) и Индии (4 509).

С момента старта продаж в сентябре прошлого года 53% билетов были проданы иностранным болельщикам.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории. Без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.