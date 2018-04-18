В Британии связали проведение чемпионата мира-2018 в России с коррупцией

Источник: AP 2018

«Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. Почему в таких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, при богатстве полезных ископаемых так распространена бедность? Ответ: коррупция», — заявил бывший премьер. «И как, по-вашему, Россия сумела выиграть право проведения ЧМ-2018? Полагаю, ответ вы уже знаете», — заключил Камерон.

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14 марта действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни чиновники, ни члены королевской семьи не посетят чемпионат мира в России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В июне 2017 года Международная федерация футбола (ФИФА)заявила, что основания в обвинениях России в неправомерном получении права проведения ЧМ-2018 не обнаружены. «Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета “Россия-2018”, имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность», — сообщили представители ФИФА.

На выборах страны-хозяйки турнира Англия выбыла в первом туре голосования. Российская заявка собрала большинство голосов, о чем было объявлено 2 декабря 2010 года.