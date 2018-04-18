В Британии связали проведение чемпионата мира-2018 в России с коррупцией
Политик и бывший
Политик и бывший
«Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. Почему в таких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, при богатстве полезных ископаемых так распространена бедность? Ответ: коррупция», — заявил бывший премьер. «И как,
14 марта действующий
В июне 2017 года Международная федерация футбола (ФИФА)заявила, что основания в обвинениях России в неправомерном получении права проведения ЧМ-2018 не обнаружены. «Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета “Россия-2018”, имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность», — сообщили представители ФИФА.
На выборах
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.