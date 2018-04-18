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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-премьер Великобритании считает, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал мнение, что Россия получила право на проведение финальной стадии чемпионата мира — 2018 при помощи коррупции.

Источник: AP 2018

Англия была в числе претендентов на проведение ЧМ-2018, однако их заявка выбыла из борьбы в первом раунде, а победителем в итоге стала Россия, где 14 июня нынешнего года стартует мундиаль.

«Коррупция была блокировкой для многих вещей, которые мы хотели достичь. Мы все хотели помочь искоренить нищету. Что мешало таким беднейшим стран на нашей планете, например, Южному Судану или Бурунди, пустить деньги на продовольствие, здравоохранение или образование? Ответ: коррупция.

Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. И всё же почему люди в таких далёких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как их страна так богата полезными ископаемыми? Ответ: коррупция.

Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Тем не менее, как Россия в конечном итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел», — цитирует Кэмерона Independent.

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