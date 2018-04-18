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07:57 (мск), источник: ТАСС

Глава Немецкого футбольного союза надеется, что Меркель посетит ЧМ-2018

ТАСС, 18 апреля. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель надеется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу, несмотря на намерение бойкотировать соревнования дипломатами ряда стран. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду в газете Nordwest Zeitung.

Источник: Reuters

«Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель», — приводит издание слова Гринделя. Глава DFB также указал, что в преддверии чемпионата состоится встреча представителей сборной с федеральным правительством. «Возможно, эта тема будет поднята», — отметил Гриндель.

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Сама канцлер еще не информировала о своих планах. Глава кабмина является большой поклонницей сборной Германии, она посещала игры команды на предыдущих чемпионатах — в 2010 году в Южной Африке и в 2014-м в Бразилии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее в СМИ появилась информация, что бойкотировать соревнования собираются и другие западные страны.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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