Глава Немецкого футбольного союза надеется, что Меркель посетит ЧМ-2018

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«Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель», — приводит издание слова Гринделя. Глава DFB также указал, что в преддверии чемпионата состоится встреча представителей сборной с федеральным правительством. «Возможно, эта тема будет поднята», — отметил Гриндель.

Сама канцлер еще не информировала о своих планах. Глава кабмина является большой поклонницей сборной Германии, она посещала игры команды на предыдущих чемпионатах — в 2010 году в Южной Африке и в 2014-м в Бразилии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее в СМИ появилась информация, что бойкотировать соревнования собираются и другие западные страны.