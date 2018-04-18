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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля, который летом пройдёт в России, а также выразил мнение, что его подопечные во время турнира попробуют составить конкуренцию немецкой команде.

Источник: РИА "Новости"

«Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ.

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Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждём ЧМ-2018, ждём Германию и моего друга Йоахима Лёва. Все, говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.

Судя по истории нашего футбола, на результаты не влияет количество игроков в европейских чемпионатах. Для меня разницы нет, где игрока смотреть: 2 часа лететь и в Краснодар, и в Мюнхен. Я бы, может, даже лучше в Мюнхен слетал смотреть игрока в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Если после ЧМ-2018 кто-то из наших ребят переедет в Европу, я буду только рад.

Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моём лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю.

У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лёва свои футболисты, у меня — свои.

Я не скажу, кто выиграет чемпионат мира, потому что мы этим двум немцам рядом со мной (экс-форварду сборной Германии Какау и спортивному директору «Локомотива» Эрику Штоффельсхаусу. — Прим. «Чемпионата») будем доказывать, что тоже чего-то стоим! — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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