Черчесов: Сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на
«Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ.
Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждём ЧМ-2018, ждём Германию и моего друга Йоахима Лёва. Все, говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.
Судя по истории нашего футбола, на результаты не влияет количество игроков в европейских чемпионатах. Для меня разницы нет, где игрока смотреть: 2 часа лететь и в Краснодар, и в Мюнхен. Я бы, может, даже лучше в Мюнхен слетал смотреть игрока в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Если после ЧМ-2018
Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моём лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю.
У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лёва свои футболисты, у меня — свои.
Я не скажу, кто выиграет чемпионат мира, потому что мы этим двум немцам рядом со мной (экс-форварду сборной Германии Какау и спортивному директору «Локомотива» Эрику Штоффельсхаусу. — Прим. «Чемпионата») будем доказывать, что тоже