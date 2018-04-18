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11:37 (мск), источник: ТАСС

В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения «Тойс», — говорится в документе.

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В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества. «В отношении лидера объединения “Тойс” судом постановлен обвинительный приговор», — уточняется в докладе.

Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Самара примет шесть матчей турнира: на групповом этапе здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Уругвая и России (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и ¼ финала (7 июля).

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