Кассы ЧМ-2018 открываются. Билетов еще много

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник же стартует последний, четвертый, этап продажи. В продаже будет около 500 тысяч билетов.

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800 ТЫСЯЧ БИЛЕТОВ — У РОССИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Мы очень довольны темпами, — заявил руководитель билетного департамента ФИФА Фальк Эллер. — Всего для приобретения доступно 2,7 миллионов билетов. На сегодняшний день мы реализовали уже порядка 1,7 миллиона через сайт FIFA.com/bilet и почти 2,2 миллиона в общей сложности, если учитывать партнерские пакеты.

Большинство билетов были распределены между российскими болельщиками — 800 тысяч. Первая десятка других стран: США (80,2 тысяч), Бразилия (65,8 тысяч), Колумбия (60 тысяч), Германия (55 тысяч), Мексика (51,7 тысячи), Аргентина (44,9 тысяч), Перу (38,5 тысяч), Китай (36,8 тысяч), Австралия (34,6 тысяч), Англия (30,7 тысяч).

ДО 1 МАЯ БИЛЕТЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ФИФА

— Во вторник ровно в 12.00 на сайте стартует последний этап продаж, — продолжил Эллер. — В 14.00 во всех городах-участниках также открываются билетные центры, однако первые две недели билеты будут реализовываться только онлайн. В центрах их можно будет забрать. А с 1 мая уже и купить.

С завтрашнего дня будут доступны билеты на все матчи. Понятно, что на некоторые игры количество будет ограничено.

Просим всех болельщиков ориентироваться на цветовые индикаторы на сайте, чтобы мониторить доступность билетов на конкретные матчи. Бывает, что в конкретное время их нет, но потом они могут появиться.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕКУПЩИКАМ!

— Хочу еще раз подчеркнуть, что единственный официальный канал продажи билетов — это сайт ФИФА. Нам известны сторонние ресурсы, занимающиеся реализацией, но если болельщики будут пользоваться ими, то подвергнут себя большому риску и попросту могут не попасть на стадион. Во-первых, билеты могут оказаться фальшивыми, во-вторых — уже аннулированными.

С завтрашнего дня на сайте ФИФА будет работать специальная платформа по передаче и перепродаже билетов, с помощью которой, если у кого-то поменялись планы, можно изменить имена болельщиков, которые пойдут на стадион, или вернуть билеты на сайт. ФИФА их заново выпустит в продажу.

АНШЛАГИ НА ВСЕХ МАТЧАХ.

— Ожидаете ли вы полную продажу? — спросили Эллера.

— Тут может быть только однозначный короткий ответ: да. Конечно же. У нас нет оснований думать, что на матчах ЧМ-2018 не будет аншлагов.

— Если сравнить чемпионаты мира в России и Бразилии, сколько билетов было продано на соответствующем этапе здесь и там на таком же периоде?

— Сложно сравнивать. Да и нет смысла. Это два разных турнира.

Стадионы в Бразилии были чуть больше, возможно, поэтому на таком же этапе реализовано билетов было тоже немногим больше.

Но цифры все равно примерно те же самые. Находимся плюс-минус на том же уровне.

— Можно ли сказать, что вместимость арен в России более оптимальная?

— Мы ориентируемся не только на спрос болельщиков во время чемпионата мира, но и на принципы наследия. В России в этом смысле хороший баланс.

— Во время последнего этапа продажи билетов очень сложно было попасть на сайт ФИФА, у многих болельщиков возникали проблемы с электронной очередью. Сейчас все наладится?

— Вы понимаете, что чемпионат мира — главный футбольный турнир на планете. Спрос на матчи таков, что болельщики заходили на сайт еще за час до начала продажи. Речь идет о шестизначных числах. Например, только на финал было подано порядка 400 — 500 тысяч заявок на финал. На ЧМ-2014 в Бразилии мы создавали комнату ожидания, а сейчас решили сделать электронную очередь. Болельщики, которые оформляют покупку билетов, проводят транзакции, это тоже занимает время. Приходится немного тормозить процесс. Мы хотим, чтобы всем было комфортно. Надеемся, с завтрашнего дня все будет проходить отлично. Главное, как я уже сказал, что мы очень довольны спросом и темпами реализации билетов.