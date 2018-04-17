«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко

Источник: Спорт-Экспресс

О ПОИСКЕ ТЕХ, КТО УХАЛ

Все это — на основании слов журналистов. Возбудили дело? Давайте работать вместе — в борьбе с расизмом мы заинтересованы так же, как ФИФА и УЕФА.

Был матч на новом стадионе в Ростове («Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0. — Прим. «СЭ»). И человек, который зажег файер, был идентифицирован. Его под ручки сразу с трибун вывели. Он и не ожидал. Он на матчи чемпионата мира не попадет, а, может, и вообще не побывает больше на футболе.

Идентифицированы ли те, кто ухал? Наши коллеги этим занимаются. Наброски есть. Это пять-шесть человек… Но это непростая тема. Это может быть и специально нанятый корреспондентом человек, понимаете?

Расистские проявления нужно как-то классифицировать. А то завтра придут два провокатора, что-то натворят, и что — после этого обвинять всю страну?

О РАБОТЕ ИНОСТРАННЫХ СМИ

Когда говорят о расизме в нашем футболе… На самом же деле, нет никакого расизма. Вот, была игра в Калининграде между «Балтикой» и «Крыльями Советов». И там нападающего (Мутко имеет в виду ивуарийского форварда «Балтики» Сенина Себаи. — Прим. «СЭ») овациями чуть ли не весь стадион провожал с поля. Почему об этом не рассказывают? А там же были и CNN, и BBC. Да кого там только не было! Но об этом никто не написал.

Ищут только негатив? Об этом и речь. Да и вы тоже лайки любите.

О СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Понимаю, что я — мишень. Потому что я не прячусь. А многие люди в спорте прячутся, а выползают только после побед. Но я за все готов нести ответственность.

О ПЛОХИХ ВОПРОСАХ

Есть цель дискредитировать нас перед чемпионатом мира. Мы же видим, какие нам вопросы задают. Недавно были в Берлине, делали презентацию турнира. Рассказали от души о городах, транспортной системе. А вопросы задавали о расизме и химическом оружии. Нет, чтобы спросить, как куда доехать, какие в России народы проживают, этносы.

Пришел человек на матч ЦСКА — «Арсенал». Прекрасная игра, на одном дыхании смотрелась. А журналист приехал к себе домой и сообщил, что на матче были расистские выходки. Игроки «Арсенала», его главный тренер — в восторге, никаких вопросов у них нет. А он заметил что-то. Конечно, когда смотришь не на поле, а на трибуны…

О «ВОСЬМЕРНЫХ» СТАНДАРТАХ

Посмотрите, что было в Португалии на игре «Бенфики» и «Порту» (на матче, который состоялся 15 апреля в Лиссабоне, возникли серьезные беспорядки. — Прим. «СЭ»). Пострадали полицейские… Нет, это же нормально, это же Европа, демократия. Тройные, восьмерные стандарты…

Под каким же гнетом находится международное спортивное сообщество, какое давление на него оказывается со стороны англо-саксонских стран во главе с Америкой! Конечно, это никуда не годится…

О ДОПИНГ-ПРОВЕРКАХ

1500 проб уже взяли! Вот, был 7-дневный сбор. Нашу сборную проверили на допинг пять раз! Берет ФИФА, берет УЕФА, берет РУСАДА. Увозят пробы куда-то за рубеж, проверяют. Причем брали пробы не только мочи, но и крови!

Вместо того, чтобы сказать: «Отстаньте от русских! Мы их проверяем в шесть раз больше, чем другие страны! Нет у них никакого допинга, успокойтесь!», они продолжают набрасываться. Например, на ФИФА, мол, «О, да они покрывают русских!». Недавно один иностранный репортер сделал несколько передач о России в нормальном, объективном ключе. Так его заклевали.