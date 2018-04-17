На ЧМ-2018 будет организована трехступенчатая система досмотра при входе на стадион

«Во время чемпионата мира при входе на стадион будет организована трехступенчатая система досмотра, — сказал Мейтин. — Вопрос безопасности имеет огромное значение. Первым этапом станет вход на территорию стадиона, в так называемую чистую зону, вторым этапом будет досмотр при входе на сам стадион и последним этапом станет досмотр при входе в чашу стадиона. Проводится огромная работа в плане безопасности и поверьте, что пройти на стадион даже с небольшой вещью, которая запрещена, будет невозможно».