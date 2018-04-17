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12:02 (мск), источник: ТАСС

ФИФА ожидает аншлага на матчах ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает аншлага на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

Источник: AP 2018

«Мы ожидаем аншлага на чемпионате мира, — сказал Эллер. — У нас нет никаких причин думать, что аншлага не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Болельщики и футболисты любят полные стадионы, это создаст особенную атмосферу».

18 апреля 2018 года в 12:00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА возобновятся продажи билетов на матчи чемпионата мира — 2018. Билеты будут доступны в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира — 15 июля. Отличительной особенностью этой стадии продажи билетов станет запуск специальной платформы по передаче и перепродаже билетов, которая также будет доступна на сайте ФИФА. С ее помощью любой обладатель билетов, который по каким-то причинам захочет перепродать или передать свой билет, сможет сделать это единственно возможным легальным способом, признаваемым ФИФА.

В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 1,7 млн билетов. Наибольшее количество приобрели болельщики из России (796, 875). За ними следуют любители футбола из США (80,161), Бразилии (65,863), Колумбии (60,199), Германии (55,136), Мексики (51,736), Аргентины (44, 882), Перу (38, 544), Китая (36,841), Австралии (34,628) и Англии (30, 711).

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Чемпионат мира
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