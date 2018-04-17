Билеты четвертой категории на ЧМ-2018 будут доступны на последнем этапе продаж

«На последнем этапе продаж на сайте ФИФА будут доступны билеты на все матчи, — сказал Эллер. — Количество билетов на тот или иной матч будет отличаться, но завтра болельщики смогут приобрести билеты всех категорий, в том числе и четвертой, на любую встречу. Советуем смотреть на индикаторы продаж билетов по каждому матчу, ситуация может меняться».

«Пакеты на матчи определенной команды [на последнем этапе продаж] не будут доступны, — добавил Эллер. — Сейчас уже довольно поздно делать какие-то планы относительно конкретных команд, поэтому будут доступны билеты только на отдельные матчи».

Эллер отметил, что единственным официальным распространителем билетов является ФИФА. «Рекомендуем покупать билеты только на сайте ФИФА, это единственный официальный источник, если вы приобретете билеты в другом месте, то рискуете не попасть на матч, — сказал Эллер. — Особенно хочется упомянуть о специальной платформе по продаже и перепродаже билетов, она позволит поменять имена гостей официальным образом, также будет доступна перепродажа билетов — болельщики смогут вернуть билеты на сайт, мы пустим их в дальнейшую продажу. На чемпионате мира в Бразилии аналогичной платформой воспользовались порядка 300 тыс. болельщиков».

18 апреля в 12:00 мск на официальном сайте ФИФА возобновятся продажи билетов на матчи чемпионата мира. Билеты будут доступны в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира — 15 июля. В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 1,7 млн билетов, наибольшее количество приобрели болельщики из России (796 875). За ними следуют любители футбола из США (80 161), Бразилии (65 863), Колумбии (60 199), Германии (55 136), Мексики (51 736), Аргентины (44 882), Перу (38 544), Китая (36 841), Австралии (34 628) и Англии (30 711).