Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МИД прямо сказали, что РФ сделает с США после нажима силой
Что будет, если «закончились права»
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Путин выразил соболезнования Меркель
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Ибрагимович: У меня нет шансов сыграть на ЧМ-2018
Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
11:14 (мск), источник: Р-Спорт

Эксперты ожидают увеличения количества хакерских атак на РФ перед ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Количество хакерских атак на российские информационные системы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года возрастет, сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр «Антистихия»).

Источник: РИА "Новости"

Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

«В 2018 году прогнозируется дальнейший рост хакерских атак в связи с проведением чемпионата мира по футболу», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным центра «Антистихия», в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в 4 раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

С 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
Гимнастка, поп-звезда и модель: Дмитрий Тарасов и его женщины
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Ибрагимович: У меня нет шансов сыграть на ЧМ-2018
Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой
Прядкин: Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Мутко попросит органы побеседовать с Хусаиновым
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь