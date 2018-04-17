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08:45 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимович: У меня нет шансов сыграть на ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что у него нет шансов сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Источник: Reuters

На видео в аккаунте Ибрагимовича в Instagram он заявляет, что его шансы на участие в чемпионате мира «заоблачные», тут же расшифровывая, что это значит «без шансов».

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Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Однако впоследствии он заявил, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира в России, если будет в форме.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Швеции на групповом этапе турнира сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

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