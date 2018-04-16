Пеле: На ЧМ в Бразилии была катастрофа, в России Неймар получает второй шанс

Источник: РИА "Новости"

В 2014 году чемпионат мира по футболу проходил в Бразилии. Неймар не смог принять участие в полуфинальном матче из-за травмы. В его отсутствие бразильцы были разгромлены будущими чемпионами мира командой Германии — 1:7.

«К сожалению, то, что произошло со сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира, — катастрофа. Но Неймар получил второй шанс, — цитирует Пеле FourFourTwo. — Он прекрасный игрок. Посмотрим, поможет ли он Бразилии (выиграть) чемпионат мира».

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Легендарный футболист также отметил, что у сборной Бразилии есть все, чтобы добиться успеха на турнире в России.

«Все знают, что у Бразилии индивидуально самые сильные игроки, выступающие в Европе. У главного тренера Тите есть несколько месяцев, чтобы сформировать команду. Он очень сильный специалист, но пока не смог сформировать единый коллектив. Осталось мало времени, чтобы сделать это, — добавил Пеле. — Но у Бразилии, без сомнения, есть команда, которая способна дойти до финала».