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22:00 (мск), источник: Р-Спорт

Пеле: На ЧМ в Бразилии была катастрофа, в России Неймар получает второй шанс

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Неймар в России получит второй шанс выиграть чемпионат мира по футболу после трагического выступления национальной команды на домашнем турнире в 2014 году, считает легенда бразильского футбола Пеле.

Источник: РИА "Новости"

В 2014 году чемпионат мира по футболу проходил в Бразилии. Неймар не смог принять участие в полуфинальном матче из-за травмы. В его отсутствие бразильцы были разгромлены будущими чемпионами мира командой Германии — 1:7.

«К сожалению, то, что произошло со сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира, — катастрофа. Но Неймар получил второй шанс, — цитирует Пеле FourFourTwo. — Он прекрасный игрок. Посмотрим, поможет ли он Бразилии (выиграть) чемпионат мира».

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Легендарный футболист также отметил, что у сборной Бразилии есть все, чтобы добиться успеха на турнире в России.

«Все знают, что у Бразилии индивидуально самые сильные игроки, выступающие в Европе. У главного тренера Тите есть несколько месяцев, чтобы сформировать команду. Он очень сильный специалист, но пока не смог сформировать единый коллектив. Осталось мало времени, чтобы сделать это, — добавил Пеле. — Но у Бразилии, без сомнения, есть команда, которая способна дойти до финала».

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстановление после травмы ноги, полученной в конце февраля в домашнем матче 27-го тура лиги 1 против «Марселя» (3:0). По словам главного тренера парижан Унаи Эмери, у бразильского форварда есть все шансы вернуться в строй еще до чемпионата мира в России.

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