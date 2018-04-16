Бесплатный проезд во время ЧМ-2018: лайфхак для болельщика
Генеральный директор «Транспортной дирекции 2018» Кирилл Поляков рассказал, как владельцам билетов на матчи чемпионата мира бесплатно добраться до
Генеральный директор «Транспортной дирекции 2018» Кирилл Поляков рассказал, как владельцам билетов на матчи чемпионата мира бесплатно добраться до
Во время чемпионата мира болельщики смогут оформить билеты на поезда между 11
КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА ПОЕЗД?
На сайте необходимо ввести личные данные, номер заявки на билет (или номер билета на матч) и номер паспорта болельщика (или заявки на него). Также нужно указать электронный адрес — на него придет посадочный талон с подробной информацией о поездке.
Билеты будут оформляться до самого отправления поезда. Их можно оформить как заранее на сайте, так и в специальных кассах на вокзалах.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БИЛЕТ ОКАЗАЛСЯ НЕ НУЖЕН?
Как отметил Кирилл Поляков, на некоторые поезда билетов уже нет. По состоянию на 16 апреля забронировано уже более 60 процентов доступных мест. Однако есть те, кто отменяет бронь на билеты, и, например, выбирают более простой вид путешествия — на самолете.
«Билеты еще периодически появляются, — сказал Поляков. — Можно оставить заявку. Если место освободится, придет уведомление. Все делается в порядке живой очереди. Болельщикам рассылают уведомления, в которых сообщают, что они имеют право отказаться от поездки, нажав одну клавишу. Никаких штрафов или мер к отказавшимся применяться не может».
ПО КАКИМ МАРШРУТАМ ПОЙДУТ ПОЕЗДА?
Главным транспортным хабом станет Москва. Отсюда можно будет уехать в любой из
На 495 маршрутах поездов будут сделаны 11 промежуточных остановок: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский. Это значит, что бронирование билетов доступно и с этих остановок.
ЧТО БУДЕТ В ПОЕЗДАХ?
Поезда будут формироваться из купейных вагонов с кондиционерами и
«На всех объектах разрешено приобретение слабоалкогольных напитков: это пиво и вино. Если будет оформлена лицензия, то в
Для удобства гостей чемпионата мира на всех подвижных составах, которые задействуют в бесплатной перевозке, будет размещен логотип FREE RIDE. На вокзалах оборудуют специальные информационные стойки по движению бесплатных поездов.
ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО ВО ВРЕМЯ ЧМ?
Во всех
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ?