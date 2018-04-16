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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бесплатный проезд во время ЧМ-2018: лайфхак для болельщика

Генеральный директор «Транспортной дирекции 2018» Кирилл Поляков рассказал, как владельцам билетов на матчи чемпионата мира бесплатно добраться до городов-организаторов.

Источник: Спорт-Экспресс

Во время чемпионата мира болельщики смогут оформить билеты на поезда между 11 городами-организаторами, а также бесплатно ездить на общественном транспорте. Для перевозки пассажиров выделено 728 дополнительных поездов, в том числе есть места для людей с ограниченными физическими возможностями.

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА ПОЕЗД?

Во-первых, нужно иметь билет на матч, во-вторых, получить паспорт болельщика. Последний шаг — забронировать билет на поезд на сайте tickets.transport2018.com или по телефонам горячей линии. Служба поддержки работает круглосуточно и без выходных.

На сайте необходимо ввести личные данные, номер заявки на билет (или номер билета на матч) и номер паспорта болельщика (или заявки на него). Также нужно указать электронный адрес — на него придет посадочный талон с подробной информацией о поездке.

Билеты будут оформляться до самого отправления поезда. Их можно оформить как заранее на сайте, так и в специальных кассах на вокзалах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БИЛЕТ ОКАЗАЛСЯ НЕ НУЖЕН?

Как отметил Кирилл Поляков, на некоторые поезда билетов уже нет. По состоянию на 16 апреля забронировано уже более 60 процентов доступных мест. Однако есть те, кто отменяет бронь на билеты, и, например, выбирают более простой вид путешествия — на самолете.

«Билеты еще периодически появляются, — сказал Поляков. — Можно оставить заявку. Если место освободится, придет уведомление. Все делается в порядке живой очереди. Болельщикам рассылают уведомления, в которых сообщают, что они имеют право отказаться от поездки, нажав одну клавишу. Никаких штрафов или мер к отказавшимся применяться не может».

ПО КАКИМ МАРШРУТАМ ПОЙДУТ ПОЕЗДА?

Главным транспортным хабом станет Москва. Отсюда можно будет уехать в любой из городов-организаторов турнира.

На 495 маршрутах поездов будут сделаны 11 промежуточных остановок: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский. Это значит, что бронирование билетов доступно и с этих остановок.

ЧТО БУДЕТ В ПОЕЗДАХ?

Поезда будут формироваться из купейных вагонов с кондиционерами и вагоном-рестораном. На маршрутах задействуют и двухэтажные поезда. А также скоростные «Ласточка» и «Стриж» до Нижнего Новгорода. В каждом поезде предусмотрены специальные купе для людей с ограниченными физическими возможностями. В таком купе есть место и для одного сопровождающего. Заказать место можно по телефону горячей линии.

«На всех объектах разрешено приобретение слабоалкогольных напитков: это пиво и вино. Если будет оформлена лицензия, то в вагонах-ресторанах станет доступен и крепкий алкоголь», — сообщил Поляков.

Для удобства гостей чемпионата мира на всех подвижных составах, которые задействуют в бесплатной перевозке, будет размещен логотип FREE RIDE. На вокзалах оборудуют специальные информационные стойки по движению бесплатных поездов.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО ВО ВРЕМЯ ЧМ?

Во всех городах-организаторах будет предоставляться бесплатный проезд на общественном транспорте в дни проведения матчей по маршрутам спортивных соревнований, то есть от аэропортов и железнодорожных вокзалов до фан-зон и стадионов. Для того, чтобы болельщики могли ориентироваться в разнообразии вариантов перемещения между городами и внутри них, будет запущен транспортный гид болельщика (сайт и мобильное приложение).

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ?

Во-первых, мест на всех не хватит. Всего на бесплатные поезда доступно 440 тысяч мест, более 250 тысяч уже забронированы. Во-вторых, нужно учитывать, что поезда в Калининград следуют через Литву, а значит, российским пассажирам нужно иметь транзитную визу. Ожидается, что процедура получения транзита будет упрощена.

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