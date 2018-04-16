Роберто Карлос: На ЧМ-2018 Россия выйдет из группы и может добраться до финала

«Смотрел ли я матч Россия — Бразилия? Конечно! На самом деле мне понравилось, как ваша сборная играла в первом тайме, особенно в обороне. Но после перерыва решающим стало преимущество бразильцев за счёт уровня и класса. Хотя, думаю, на один гол сборная России наиграла — у вас хорошая команда. Кого бы назвал лидером? Не смотрел много игр, но отмечу Акинфеева, Смолова и молодого полузащитника. Забыл фамилию… Точно, Александр Головин!



Перспективы России и Бразилии на чемпионате мира-2018? В таких турнирах очень важен менталитет команды, её психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти ещё дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть ещё такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина», — сказал Роберто Карлос.