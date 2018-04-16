Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Шмейхель посетил стадион ЧМ-2018 в Саранске
Знаменитый вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель побывал на «Мордовии Арене».
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Знаменитый вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель побывал на «Мордовии Арене».
Бывший голкипер ведет шоу на канале RT, для него он ездит по городам, где пройдет ЧМ-2018.
В Саранске Шмейхель встретился с Андреем Канчельскисом, вместе с которым играл в «МЮ» в 90-е.