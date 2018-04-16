Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
На новом стадионе в Самаре уложили газон
На «Самара Арене» появилось поле. Рулонный газон привезли из Германии и уложили на новом стадионе.
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На «Самара Арене» появилось поле. Рулонный газон привезли из Германии и уложили на новом стадионе.
После укладки нового газона его за неделю прошьют полипропиленовыми нитями. Это повысит износостойкость поля.
28 апреля «Крылья Советов» должны провести на стадионе тестовый матч с «Факелом».
«Самара Арена» примет 6 матчей ЧМ-2018, включая игру Россия — Уругвай, матч 1/8 финала и матч ¼ финала.