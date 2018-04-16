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11:47 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На новом стадионе в Самаре уложили газон

На «Самара Арене» появилось поле. Рулонный газон привезли из Германии и уложили на новом стадионе.

После укладки нового газона его за неделю прошьют полипропиленовыми нитями. Это повысит износостойкость поля.

28 апреля «Крылья Советов» должны провести на стадионе тестовый матч с «Факелом».

«Самара Арена» примет 6 матчей ЧМ-2018, включая игру Россия — Уругвай, матч 1/8 финала и матч ¼ финала.

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