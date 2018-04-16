Сорокин: Тестовые матчи на трех футбольных стадионах ЧМ-2018 прошли хорошо
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестовые игры на футбольных аренах в
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестовые игры на футбольных аренах в
В воскресенье первые тестовые матчи состоялись на стадионах чемпионата мира 2018 года в
«С нашей точки зрения игры прошли хорошо, хотя были некоторые шероховатости мелкого технического плана, которые не заслуживают широкого внимания, — отметил Сорокин. — Разгрузка на всех стадионах прошла очень хорошо, практически мгновенно. В Екатеринбурге очень быстро очистилась чаша стадиона, а потом многие оставались фотографироваться, поэтому не сразу покинули внешний периметр. Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, как и любые обычные трибуны, никаких нареканий мы не встретили, никаких жалоб не было».
«К следующим матчам в
По его словам, в следующих матчах будет протестирована пропускная система контроля доступа на стадион. «Сейчас не было задачи полностью протестировать систему контроля доступа в режиме чемпионата мира. Но на
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.