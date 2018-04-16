«Танцующий» фонтан заработает в «Лужниках» в дни проведения чемпионата мира по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Сухой фонтан строится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках». Сейчас мы уже монтируем его водную чашу.

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В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть", — говорится в сообщении.

Днем фонтан будет работать в «танцующем» режиме, при котором водные струи высотой до 2,5 м бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь. С наступлением темноты струи подсветят разноцветными лучами: несколько сотен встроенных в основание лампочек каждые 10 секунд будут менять свой оттенок. В тестовом режиме фонтан запустят в начале июня, постоянно он начнет работать после открытия чемпионата.