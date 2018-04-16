Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Путин выразил соболезнования Меркель
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
15Венгер вновь не смог победить в Москве
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
10:13 (мск), источник: ТАСС

«Танцующий» фонтан заработает в «Лужниках» в дни проведения чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сухой «танцующий» фонтан откроется на территории спортивного комплекса «Лужники» во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Сухой фонтан строится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках». Сейчас мы уже монтируем его водную чашу.

Читайте также
Центр по размещению болельщиков и туристов ЧМ-2018 начал работу в Москве

В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть", — говорится в сообщении.

Днем фонтан будет работать в «танцующем» режиме, при котором водные струи высотой до 2,5 м бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь. С наступлением темноты струи подсветят разноцветными лучами: несколько сотен встроенных в основание лампочек каждые 10 секунд будут менять свой оттенок. В тестовом режиме фонтан запустят в начале июня, постоянно он начнет работать после открытия чемпионата.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В столице будут сыграны 12 матчей, которые пройдут на двух аренах — «Лужники» и «Спартак».

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Сами Насери раскритиковал «Такси 5» Актер считает, что в новой части культовой французской комедии нет «ни сюжета, ни развязки»
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь