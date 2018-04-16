Петр Чех: «Россия сможет показать себя на ЧМ-2018»

Источник: Известия

Московский ЦСКА последним из российских клубов завершил свои выступления на еврокубковой арене. Преградой на пути к полуфиналу Лиги Европы для армейцев стал лондонский «Арсенал». Красно-синие проиграли в первом матче в Англии (1:4), и мало кто не верил, что в ответной встрече они могут претендовать на успех. Однако подопечные Виктора Гончаренко показали достойную игру в Москве, упустив победу над одним из сильнейших британских клубов в самом конце матча. При этом в начале второго тайма ЦСКА вел в два мяча и был очень близок к тому, чтобы сотворить настоящие чудо.

Но класс и опыт лондонцев в итоге взял свое — в решающем отрезке игры они исправили свое положение и свели матч к ничьей (2:2), выбив армейцев из еврокубков. После матча «Известиям» удалось пообщаться с легендарным вратарем «Арсенала» и сборной Чехии Петром Чехом. 35-летний футболист, за свою продолжительную карьеру выигравший все возможные трофеи на клубном уровне, рассказал об ответной встрече с ЦСКА, поделился мнением об игре молодого полузащитника армейцев Александра Головина, а также оценил шансы сборной России на грядущем чемпионате мира.

— «Арсенал» не был готов к тому, что ЦСКА будет бороться за выход в полуфинал Лиги Европы?

— Матч в Москве мы начали с солидным преимуществом после первой встречи в Лондоне. Чувствовали, что у нас есть серьезный запас. Это, конечно, сказалось на нашей игре. «Арсенал» действовал очень медленно, нам просто не хватало скорости. Иными словами, в первой половине игры с ЦСКА мы просто не могли попасть в ритм, который навязал нам соперник.

— Почему армейцам удалось сыграть в ответной игре лучше, чем в Лондоне?

— Наш соперник понимал, что ему уже нечего терять, и поставил на кон всё. Во второй встрече футболисты ЦСКА много атаковали, контролировали мяч, и это принесло определенный результат. После первого забитого мяча они завелись еще сильнее, кровь в жилах заиграла, это придало им еще большей уверенности в себе. Соперник почувствовал, что действительно может переломить ход противостояния.

— Что помешало армейцам довести счет до крупного и выбить «Арсенал» из Лиги Европы?

— Во втором тайме ЦСКА удалось увеличить преимущество до двух мячей, и они находились в одном шаге от своей цели. Они продолжали активно атаковать наши ворота, мы оказались под серьезным давлением, итоговый результат матча мог быть совершенно непредсказуемым. Однако в последние минуты «Арсенал» за счет своих лучших качеств — и прежде всего опыта — смог перевернуть ход встречи. Мы начали показывать свой футбол — я считаю, что голы, которые мы забили, были абсолютно заслуженными.

— Лига Европы является главным приоритетом для «Арсенала» в остатке сезона?

— Безусловно, этот турнир крайне важен для нас. Все понимают, что победа в Лиге Европы позволит получить место в Лиге чемпионов на следующий сезон. С учетом нашего положения в чемпионате Англии это очень важно. К тому же мы просто хотим выиграть этот трофей.

— В России уже давно обсуждают возможный переход в «Арсенал» полузащитника ЦСКА Александра Головина. Что вы можете сказать об этом футболисте по итогам двух встреч? Он сумел бы проявить себя в вашем клубе?

— И в гостевом, и в домашнем матче Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок. Что касается его будущего — на мой взгляд, всё в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться.

— А что можете сказать о своем коллеге Игоре Акинфееве? В молодости он считался не менее перспективным вратарем, чем вы. Почему ему не удалось выйти на столь же высокий уровень?

— Он также сыграл хорошо в обоих матчах. Акинфеев — один из лидеров своего клуба и очень опытный футболист. Мне сложно судить, почему он не смог выйти на более высокий уровень.

— Ваша сборная не пробилась на чемпионат мира-2018. Но, возможно, вы все-таки приедете в Россию на Кубок мира в качестве болельщика?

— Я обязательно буду следить за мировым первенством в вашей стране, но, скорее всего, не смогу приехать в Россию. Чемпионат мира проходит как раз в тот период, когда у меня будет отпуск, который мне бы хотелось провести со своей семьей. Но я обязательно буду наблюдать за матчами турнира по телевизору и поддерживать своих друзей.

— Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018?