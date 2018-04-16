Петр Чех: Россия сможет показать себя на ЧМ-2018
Легендарный вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Чехии — о противостоянии с ЦСКА в Лиге Европы и перспективах российских футболистов на грядущем Кубке мира.
Легендарный вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Чехии — о противостоянии с ЦСКА в Лиге Европы и перспективах российских футболистов на грядущем Кубке мира.
Московский ЦСКА последним из российских клубов завершил свои выступления на еврокубковой арене. Преградой на пути к полуфиналу Лиги Европы для армейцев стал лондонский «Арсенал».
Но класс и опыт лондонцев в итоге взял свое — в решающем отрезке игры они исправили свое положение и свели матч к ничьей (2:2), выбив армейцев из еврокубков. После матча «Известиям» удалось пообщаться с легендарным вратарем «Арсенала» и сборной Чехии Петром Чехом. 35-летний футболист, за свою продолжительную карьеру выигравший все возможные трофеи на клубном уровне, рассказал об ответной встрече с ЦСКА, поделился мнением об игре молодого полузащитника армейцев Александра Головина, а также оценил шансы сборной России на грядущем чемпионате мира.
— «Арсенал» не был готов к тому, что ЦСКА будет бороться за выход в полуфинал Лиги Европы?
— Матч в Москве мы начали с солидным преимуществом после первой встречи в Лондоне. Чувствовали, что у нас есть серьезный запас. Это, конечно, сказалось на нашей игре. «Арсенал» действовал очень медленно, нам просто не хватало скорости. Иными словами, в первой половине игры с ЦСКА мы просто не могли попасть в ритм, который навязал нам соперник.
— Почему армейцам удалось сыграть в ответной игре лучше, чем в Лондоне?
— Наш соперник понимал, что ему уже нечего терять, и поставил на кон всё. Во второй встрече футболисты ЦСКА много атаковали, контролировали мяч, и это принесло определенный результат. После первого забитого мяча они завелись еще сильнее, кровь в жилах заиграла, это придало им еще большей уверенности в себе. Соперник почувствовал, что действительно может переломить ход противостояния.
— Что помешало армейцам довести счет до крупного и выбить «Арсенал» из Лиги Европы?
— Во втором тайме ЦСКА удалось увеличить преимущество до двух мячей, и они находились в одном шаге от своей цели. Они продолжали активно атаковать наши ворота, мы оказались под серьезным давлением, итоговый результат матча мог быть совершенно непредсказуемым. Однако в последние минуты «Арсенал» за счет своих лучших качеств — и прежде всего опыта — смог перевернуть ход встречи. Мы начали показывать свой футбол — я считаю, что голы, которые мы забили, были абсолютно заслуженными.
— Лига Европы является главным приоритетом для «Арсенала» в остатке сезона?
— Безусловно, этот турнир крайне важен для нас. Все понимают, что победа в Лиге Европы позволит получить место в Лиге чемпионов на следующий сезон. С учетом нашего положения в чемпионате Англии это очень важно. К тому же мы просто хотим выиграть этот трофей.
— В России уже давно обсуждают возможный переход в «Арсенал» полузащитника ЦСКА Александра Головина. Что вы можете сказать об этом футболисте по итогам двух встреч? Он сумел бы проявить себя в вашем клубе?
— И в гостевом, и в домашнем матче Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок. Что касается его будущего — на мой взгляд, всё в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться.
— А что можете сказать о своем коллеге Игоре Акинфееве? В молодости он считался не менее перспективным вратарем, чем вы. Почему ему не удалось выйти на столь же высокий уровень?
— Он также сыграл хорошо в обоих матчах. Акинфеев — один из лидеров своего клуба и очень опытный футболист. Мне сложно судить, почему он не смог выйти на более высокий уровень.
— Ваша сборная не пробилась на чемпионат мира-2018. Но, возможно, вы
— Я обязательно буду следить за мировым первенством в вашей стране, но, скорее всего, не смогу приехать в Россию. Чемпионат мира проходит как раз в тот период, когда у меня будет отпуск, который мне бы хотелось провести со своей семьей. Но я обязательно буду наблюдать за матчами турнира по телевизору и поддерживать своих друзей.
— Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018?
— Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на чемпионате мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего. Для любого игрока это особенные чувства, когда он может сыграть на столь крупном международном соревновании в родных стенах, при своих болельщиках. Это должно помочь вашей команде. Хотя, с другой стороны, это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге. Лично я считаю, что у России очень хорошая команда и она сможет хорошо показать себя на мундиале.