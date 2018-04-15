Златан Ибрагимович назвал свои шансы на участие в чемпионате мира заоблачными

Источник: Reuters

Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года. Ранее он заявлял, что скучает по команде и может вернуться в сборную для участия в чемпионате мира 2018 года.

«Шансы на то, что я сыграю на чемпионате мира, являются заоблачными», — написал Ибрагимович.

Ранее шведская газета Aftonbladet сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира, так как он является рекламным лицом и совладельцем букмекерской компании. Согласно кодексу этики ФИФА, игрокам, которые станут участниками чемпионата мира, запрещается иметь связь с букмекерскими компаниями.

Ибрагимович начал выступать за сборную в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом сборной по количеству голов (62). Он принял участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также в чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016).

На данный момент он выступает за американский клуб Главной футбольной лиги «Лос- Анджелес Гэлакси».