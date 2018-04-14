Безуглов: Футболисты Васин, Панченко, Ташаев и Беленов входят в систему ADAMS

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Челси0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо М0
Локомотив М4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь2
Верес0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Амьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар0
Рубин3
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Все события
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Пробы всех кандидатов в сборную РФ на ЧМ-2018 отрицательные
Бывший чемпион UFC раскритиковал Нурмагомедова за бой с Яквинтой
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
15:02 (мск), источник: Р-Спорт

Безуглов: Футболисты Васин, Панченко, Ташаев и Беленов входят в систему ADAMS

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российские футболисты Виктор Васин (ЦСКА), Кирилл Панченко, Александр Ташаев (оба — «Динамо»), Александр Беленов и Дмитрий Стоцкий (оба — «Уфа»), находятся в системе ADAMS, заявил РИА Новости врач сборной России Эдуард Безуглов.

Источник: РИА "Новости"

Пользователями ADAMS являются спортсмены, представители национальных антидопинговых организаций, международных и национальных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и специалисты лабораторий, аккредитованных WADA.

«У нас все просто. Как только РУСАДА возобновило свою работу в мае 2017 года, было возобновлено и тестирование игроков. Одновременно с этим всем российским клубам, которые поставляют игроков в сборную, было рекомендовано предоставить информацию о местоположении спортсменов в течение сезона — с тем, чтобы была возможность беспрепятственно их тестировать. Молодые игроки, которых сейчас привлекли в сборную, тестируются в общем порядке. Только в феврале было произведено более 150 проб», — заявил Безуглов по телефону.

«Пять человек у нас находятся в системе ADAMS, то есть, входят в пул международного тестирования. Это Панченко, Стоцкий, Васин, Беленов и Ташаев. Те, кто играет за сборную, регулярно тестируются УЕФА и ФИФА, причем все эти пробы, как я уже неоднократно говорил, анализируются в иностранных лабораториях», — добавил собеседник агентства.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
Записки сумасшедшего: Родченков дошел до российского биатлона
Каким будет состав сборной на ЧМ
Вячеслав Быков не вернется в КХЛ в следующем сезоне
СМИ: Пробы всех кандидатов в сборную РФ на ЧМ-2018 отрицательные
Бывший чемпион UFC раскритиковал Нурмагомедова за бой с Яквинтой
Футбол РФ на прослушке. О скандале на матче ЦСКА - «Арсенал»
«Динамо» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
«Амкар» - «Рубин». Бердыев разгромил Евсеева
Новости

Владимир Путин осудил удар по Сирии

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — заявил президент РФ
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь