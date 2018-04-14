Безуглов: Футболисты Васин, Панченко, Ташаев и Беленов входят в систему ADAMS

«У нас все просто. Как только РУСАДА возобновило свою работу в мае 2017 года, было возобновлено и тестирование игроков. Одновременно с этим всем российским клубам, которые поставляют игроков в сборную, было рекомендовано предоставить информацию о местоположении спортсменов в течение сезона — с тем, чтобы была возможность беспрепятственно их тестировать. Молодые игроки, которых сейчас привлекли в сборную, тестируются в общем порядке. Только в феврале было произведено более 150 проб», — заявил Безуглов по телефону.