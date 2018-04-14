Петер Шмейхель открыл Парк ЧМ-2018 в Саранске

«Поздравляю всех с тем, что Саранск примет чемпионат мира. Встречи с Саранском я особенно ждал, потому что здесь один из матчей проведёт сборная Дании», — передаёт слова Шмейхеля корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.