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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Петер Шмейхель открыл Парк ЧМ-2018 в Саранске

В Саранске открылся Парк чемпионата мира ФИФА 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

На открытии парка выступали министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушин, тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин и прославленный датский вратарь Петер Шмейхель.

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«Поздравляю всех с тем, что Саранск примет чемпионат мира. Встречи с Саранском я особенно ждал, потому что здесь один из матчей проведёт сборная Дании», — передаёт слова Шмейхеля корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

В завершении церемонии открытия Парка чемпионата мира по футболу легендарный датский голкипер забил мяч роботу-вратарю.

Парк ЧМ-2018 будет работать с 14 по 15 апреля на Советской площади. Гостей парка ждёт розыгрыш призов с участием Петера Шмейхеля. Известный вратарь проведёт автограф- и фотосессию с болельщиками, а также устроит мастер-класс на футбольных симуляторах.

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