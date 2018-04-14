В Самару из Германии прибыли первые машины с газоном для стадиона ЧМ-2018
САМАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Первые 12 грузовых машин с газонным покрытием для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибыли в субботу в Самару. Об этом сообщили ТАСС в
САМАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Первые 12 грузовых машин с газонным покрытием для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибыли в субботу в Самару. Об этом сообщили ТАСС в
«Первые 12 большегрузов с газоном прибыли сегодня на стадион “Самара-Арена”. Планируется, что остальные 10 машин прибудут также сегодня до конца дня. Специалисты приступят к укладке газона завтра, дав траве адаптироваться к новым погодным условиям. Чтобы газон быстрее прижился, подогревать его будут девять установок так называемого искусственного солнца», — сообщили в
Как сообщалось, газон для самарского стадиона 6 апреля срезали в питомнике в Германии и отправили на 22 большегрузных машинах в Самару. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м.
Ранее в
Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа