В Самару из Германии прибыли первые машины с газоном для стадиона ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Первые 12 большегрузов с газоном прибыли сегодня на стадион “Самара-Арена”. Планируется, что остальные 10 машин прибудут также сегодня до конца дня. Специалисты приступят к укладке газона завтра, дав траве адаптироваться к новым погодным условиям. Чтобы газон быстрее прижился, подогревать его будут девять установок так называемого искусственного солнца», — сообщили в пресс-службе. Как ожидается, укладка газона продлится около трех дней.

Читайте также В Самару отправили газон для нового стадиона к ЧМ-2018

Как сообщалось, газон для самарского стадиона 6 апреля срезали в питомнике в Германии и отправили на 22 большегрузных машинах в Самару. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили ТАСС, что газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. Нити уже доставили в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тыс. км, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость. Поддерживать «спортивную форму» газона будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок.

Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.