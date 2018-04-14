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12:43 (мск), источник: ТАСС

Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» демонтируют не раньше 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене», реконструированной к чемпионату мира по футболу 2018 года, не будут демонтировать до 2019 года. Об этом журналистам сообщил Тимур Уфимцев, генеральный директор АО «Синара-Девелопмент», генподрядчика реконструкции арены.

Источник: РИА "Новости"

Первая игра на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялась 1 апреля — в рамках 24-го тура чемпионата России местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Эта встреча стала первой тестовой игрой для открывшейся после реконструкции арены, билеты на нее продавались частично. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со «Спартаком».

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Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» выходят за контур закрытой части стадиона, после их демонтажа вместимость уменьшится с 35 до 23 тыс. зрителей.

«Демонтаж временных трибун будет произведен не в рамках федерального бюджета. Стадион будет передан в региональную казну, а затем Свердловская область примет решение о демонтаже трибун и перемещении их в другое место. Процедура передачи — это дело не быстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с временными трибунами», — сказал Уфимцев.

«Что касается фасада, в котором после демонтажа образуется свободное пространство, то здесь есть два решения. Полностью закрыть его алюминиевым поясом, то есть замкнуть его, или же сделать медиа-экраном, огромным телевизором с хорошим разрешением», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

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