Источник: Пробы всех 60 кандидатов в сборную России на ЧМ-2018 дали отрицательный результат

Сообщается, что все допинг-пробы оказались «кристально чистыми», а следовательно дали отрицательный результат.

Отмечается, что к первоначальным 56 игрокам добавились еще четверо: защитники «Тосно» Виталий Шахов и Евгений Чернов, а также вратарь Александр Беленов и полузащитник Дмитрий Стоцкий из «Уфы».