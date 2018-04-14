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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Пробы всех 60 кандидатов в сборную России на ЧМ-2018 дали отрицательный результат

По информации анонимного телеграм-канала «Мутко против», РУСАДА проверила на допинг 60 игроков, которые претендуют на место в сборной России на чемпионат мира-2018.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что все допинг-пробы оказались «кристально чистыми», а следовательно дали отрицательный результат.

Отмечается, что к первоначальным 56 игрокам добавились еще четверо: защитники «Тосно» Виталий Шахов и Евгений Чернов, а также вратарь Александр Беленов и полузащитник Дмитрий Стоцкий из «Уфы».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

80 допинг-проб футболистов сборной России оказались отрицательными
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29 марта© Ньюстюб
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