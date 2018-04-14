СМИ: Три футболиста «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

СМИ: Три футболиста «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

ТАСС, 14 апреля. Полузащитники петербургского «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер войдут в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает TYCSport.