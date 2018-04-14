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10:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Три футболиста «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

ТАСС, 14 апреля. Полузащитники петербургского «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер войдут в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает TYCSport.

Источник: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной Хорхе Сампаоли объявит состав 14 мая. По данным издания, помимо игроков «Зенита», в него войдут еще 32 футболиста: вратари Серхио Ромеро, Франко Армани, Вильфредо Кабалльеро, Науэль Гусман, Аугустин Марчесин; защитники Фабрисио Бустос, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Рамиро Фунес Мори, Маркос Рохо, Федерико Фасио; полузащитники Максимилиьяно Меса, Энцо Перес, Пабло Перес, Эвер Банега, Джованни Ло Чельсо, Анхель ди Мария, Мануэль Лансини, Эрик Ламела, Лукас Билья, Диего Перотти, Эдуардо Сальвио, Маркос Акунья, Матиас Краневиттер, Хавьер Маскерано; нападающие Кристиан Павон, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.

Перед чемпионатом мира заявка будет сокращена до 23 человек.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

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