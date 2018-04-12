Британские СМИ придумали материал про «агрессивных русских фанаток» на ЧМ-2018
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Британское издание «Express» выпустило материал, в котором утверждает о существовании в России
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Британское издание «Express» выпустило материал, в котором утверждает о существовании в России
Материал основан на видеоролике драки неназванных девушек на снегу среди деревьев. Происходящее автор статьи объясняет тем, что это «российские женщины-хулиганы», которые «тренируются драться с английскими болельщиками на чемпионате мира».
«Шокирующее видео, на котором женщины ссорятся в лесу перед турниром», — пишет автор.
В статье также содержится некая информация, согласно которой у «хулиганов» с видео есть группы в социальной сети «ВКонтакте», где они «организовали целую операцию». Издание даже приводит цитаты
Помимо этого автор материала приводит фотографии
Личность данной девушки уже знакома английским СМИ. В 2015 году издание Daily Mail посчитало россиянку нацисткой
Несмотря на массу противоречий и искаженных фактов, в конце материала, тем не менее, приводится комментарий ФИФА о том, что во время Кубка конфедераций в России было безопасно: «Как показало проведение Кубка конфедераций в России в прошлом году, все, что касается безопасности, выполняется на высоком уровне».
Ранее МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что «западные СМИ развернут полномасштабную