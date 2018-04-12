Британские СМИ придумали материал про «агрессивных русских фанаток» на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Материал основан на видеоролике драки неназванных девушек на снегу среди деревьев. Происходящее автор статьи объясняет тем, что это «российские женщины-хулиганы», которые «тренируются драться с английскими болельщиками на чемпионате мира».

«Шокирующее видео, на котором женщины ссорятся в лесу перед турниром», — пишет автор.

В статье также содержится некая информация, согласно которой у «хулиганов» с видео есть группы в социальной сети «ВКонтакте», где они «организовали целую операцию». Издание даже приводит цитаты кого-то из якобы участников происходящего на видео: «Мы начали операцию Мундиаль» и «Британцам пора начать ходить в зал и готовиться».

Помимо этого автор материала приводит фотографии россиянки-болельщицы московского ЦСКА Ольги Кузьковой и комментарий девушки, который был сказан, очевидно, в адрес любимого футбольного клуба: «Первое для нас — это наша футбольная команда, ее цвета. Второе — наш герб. Мы будем бороться до конца».

Личность данной девушки уже знакома английским СМИ. В 2015 году издание Daily Mail посчитало россиянку нацисткой из-за ее фотографии в соцсети.

Несмотря на массу противоречий и искаженных фактов, в конце материала, тем не менее, приводится комментарий ФИФА о том, что во время Кубка конфедераций в России было безопасно: «Как показало проведение Кубка конфедераций в России в прошлом году, все, что касается безопасности, выполняется на высоком уровне».