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12:12 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На подготовку Ростова к ЧМ-2018 потратили 90 млрд рублей

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, во сколько обошлась подготовка Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу.

Источник: РИА "Новости"

«Программа подготовки к чемпионату мира стоит около 90 млрд рублей. Можно считать по-разному, но в целом мы учитываем только прямые затраты. При этом из бюджета Ростовской области потрачено всего 26 млрд, 28 млрд — из федерального бюджета, а все остальное — это внебюджетные источники», — цитирует Аракеляна Don24.ru.

Напомни, стоимость стадиона «Ростов Арена» составила 18,7 млрд рублей. На содержание арены будет уходить 300 млн рублей в год.

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