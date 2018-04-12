На подготовку Ростова к ЧМ-2018 потратили 90 млрд рублей

«Программа подготовки к чемпионату мира стоит около 90 млрд рублей. Можно считать по-разному, но в целом мы учитываем только прямые затраты. При этом из бюджета Ростовской области потрачено всего 26 млрд, 28 млрд — из федерального бюджета, а все остальное — это внебюджетные источники», — цитирует Аракеляна Don24.ru.



Напомни, стоимость стадиона «Ростов Арена» составила 18,7 млрд рублей. На содержание арены будет уходить 300 млн рублей в год.