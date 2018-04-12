Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
На подготовку Ростова к ЧМ-2018 потратили 90 млрд рублей
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, во сколько обошлась подготовка
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, во сколько обошлась подготовка
«Программа подготовки к чемпионату мира стоит около 90 млрд рублей. Можно считать
Напомни, стоимость стадиона «Ростов Арена» составила 18,7 млрд рублей. На содержание арены будет уходить 300 млн рублей в год.