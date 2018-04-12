Глава DFB ожидает, что на ЧМ-2018 готовым к насилию фанатам «покажут красную карточку»

«Сейчас правительство РФ и Российский футбольный союз приняли меры против насилия в футболе, это мы приветствуем», — сказал Гриндель. «Мы рады диалогу болельщиков, который мы хотим начать в начале мая в Москве, чтобы еще больше узнать, как помочь нашим фанатам встретить ЧМ-2018», — добавил глава DFB.

«Причинять боль другим людям — это не имеет никакого отношения к футболу и культуре болельщиков», — указал Гриндель. «Поэтому мы ожидаем, что во время турнира лицам, склонным к насилию, будет показана «красная карточка», — подытожил он.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, со своей стороны, подчеркнул, что российская сторона «очень серьезно относится к обеспечению безопасности и правопорядка на чемпионате мира». «Будет реализована специальная концепция безопасности, — сказал он. — Налажено сотрудничество между правоохранительными органами различных стран». Сорокин напомнил, что в июне «откроется центр полицейского взаимодействия, где будут работать представители правоохранительных органов разных стран». При этом он подчеркнул, что «уже давно налажено сотрудничество по выявлению и недопущению на стадионы лиц», которые были замечены в проявлении насилия во время футбольных игр.