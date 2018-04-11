Reuters: Восемь аэропортов ЧМ-2018 в России попадают под санкции США

Как сообщает Reuters, восемь аэропортов из числа тех, что будут использоваться сборными, управляются компаниями, которые подверглись санкциям. Американские законы позволяют вводить ограничения и в отношении тех зарубежных компаний, которые взаимодействуют с уже находящимися под санкциями сторонами.

Из восьми федераций, чьи сборные будут базироваться недалеко от аэропортов компаний под санкциями, на запрос журналистов ответили три. Сборная Швеции планирует прилетать в Сочи, аэропорт которого управляется компанией, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске. Исландия и Польша планируют прибыть в Геленджик, который также управляется компанией Дерипаски, но может быть выкуплен банком ВТБ. В авиакомпаниях, которые будут перевозить поляков, исландцев и шведов, отметили, что не меняли своих планов. Предполагается, что они в случае необходимости смогут перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не принадлежат компаниям под санкциями.