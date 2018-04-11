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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет

Генеральный директор «Казань-Арены» Радик Миннахметов высказался на тему окупаемости футбольных стадионов в России. Его слова приводит «Реальное время».

Источник: РИА "Новости"

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет», — заявил Миннахметов.

По его словам, с 2013 года удалось привлечь не менее 500 миллионов рублей внебюджетных инвестиций, а через год арена планирует ежегодно получать 50−60 миллионов рублей с аренды без учета футбольных матчей. «Это почти треть нашего бюджета. Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере», — добавил функционер.

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«Казань-Арена» была открыта в июне 2013 года. За пять лет газон на стадионе менялся пять раз. С осени 2013 года до весны 2014-го казанский «Рубин» не провел на первом покрытии ни одного матча. Следующий газон функционировал с лета 2014-го до зимы того же года, однако в рамках подготовки к ЧМ по водным видам спорта необходимо было монтировать бассейн. Следующая смена газона произошла после чемпионата осенью 2015-го. На этом газоне прошло 11 матчей казанской команды. Покрытие продержалось до весны 2016-го, после этого газон начали менять в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу. В июле 2017-го газону снова потребовалась замена.

В 2018-м «Рубин» стал использовать «Казань-Арену» как основной стадион, однако матчи чемпионата России 7 и 21 апреля снова пройдут на резервном поле из-за состояния газона.

В рамках ЧМ-2018 на «Казань-Арене» состоятся шесть матчей, в том числе одна из игр стадии четвертьфинала.

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