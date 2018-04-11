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18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов: Остановить Салаха способен любой игрок сборной России

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов поделился своим мнением о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе, который в составе «красных» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале турнира команда Юргена Клоппа выиграла обе встречи с «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1), а Салах забил по одному голу в каждой из них. Египет — соперник сборной России по групповому турниру ЧМ-2018, матч с африканцами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

— Чем, помимо высокой скорости, опасен Салах?

— Форвард обладает прекрасным дриблингом. Нужно быть очень внимательными, когда мяч оказывается у него в ногах. Плюс он, прежде всего, нацелен на завершение атаки. Египтянин всегда сначала смотрит на ворота, а уже потом на партнеров. Игрокам сборной России следует об этом знать.

— В таком случае, как можно остановить Мохамеда?

— Необходимо не давать ему получать мяч, действовать на опережение. Если передача до него все-таки дошла, нужно не оставлять Салаха один в один с защитником. Возможно, надо прикреплять к египтянину двух футболистов — в центре и на фланге.

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— Кто в нынешней сборной России способен нейтрализовать Салаха?

— Любой. Это дело тренерского штаба смотреть и анализировать, что противопоставить такому нападающему.

— А сильно ли, на ваш взгляд, футбол Салаха в «Ливерпуле» отличается от того, что он демонстрирует в сборной?

— Думаю, никак. И в клубе, и в национальной команде ему дают работать на своих лучших качествах и брать инициативу на себя.

— Но ведь уровень партнеров в этих командах у Мохаммеда разный.

— Да, конечно. Здесь возникает еще один момент, который необходимо упомянуть. Следует минимизировать передачи на Салаха, не давать египтянам спокойно включать в игру своего лидера. Нужно проанализировать от кого именно идут пасы в его зону. И мне не хотелось бы, чтобы Россия играла только ради того, чтобы закрыть одного человека. Нужно быть самой собой — атаковать и забивать. Но не забывать и об обороне.

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