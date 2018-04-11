Содержание стадиона ЧМ-2018 «Ростов-Арена» составит около 300 млн рублей в год

«Общая сумма расходов на содержание стадиона — 309 млн рублей, из них 90 млн рублей — средства из внебюджетных источников, 210−220 млн рублей — бюджетная нагрузка на содержание стадиона. Все расчеты несут предварительный характер. Сейчас Минспорт РФ направил запрос на выделение из федерального бюджета субсидий для субъектов на эксплуатацию стадионов в режиме “Наследие” в первые три года», — пояснил Аракелян.
Футбольный стадион «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест построен на левом берегу реки Дон в
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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.