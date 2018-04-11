Содержание стадиона ЧМ-2018 «Ростов-Арена» составит около 300 млн рублей в год

«Общая сумма расходов на содержание стадиона — 309 млн рублей, из них 90 млн рублей — средства из внебюджетных источников, 210−220 млн рублей — бюджетная нагрузка на содержание стадиона. Все расчеты несут предварительный характер. Сейчас Минспорт РФ направил запрос на выделение из федерального бюджета субсидий для субъектов на эксплуатацию стадионов в режиме “Наследие” в первые три года», — пояснил Аракелян.

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Футбольный стадион «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест построен на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону. 17 марта он был официально введен в эксплуатацию. Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России встретятся «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

Летом на стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).