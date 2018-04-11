Тренировки аргентинцев и португальцев в Подмосковье будут разведены по времени для фанатов

«У нас на территории Московской области запланировано шесть открытых тренировок. Не могу сказать, какие команды будут проводить тренировки и в какие сроки, но команды Португалии и Аргентины с участием Роналду и Мессии по времени будут разведены, — сказал Терюшков. — Для наших гостей, воспитанников спортшкол, мы организуем пригласительные на открытые тренировки. Мы уже обговорили этот вопрос с Федерациями футбола Аргентины и Португалии, в том в случае, если они их будут проводить, мы выделим квоты билетов на тренировки».