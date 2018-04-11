В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)

«ЧМ очень близок! Чтобы почувствовать себя еще ближе, мы отправились в Сан-Хавьер — колонию, где живет много русских уругвайцев», — говорится в описании ролика.

В самом ролике показано, как большая семья собралась за просмотром футбольного матча и на русском обсуждает работу арбитра. В самом конце жители Сан-Хавьера стоят рядом с матрешками и скандируют «Уругвай, Уругвай!».

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