Бывший голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель побывал в Казани.
В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)
Компания Yerba Canarias, выпускающая мате, сняла рекламный ролик про чемпионат мира в России.
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Компания Yerba Canarias, выпускающая мате, сняла рекламный ролик про чемпионат мира в России.
«ЧМ очень близок! Чтобы почувствовать себя еще ближе, мы отправились в
В самом ролике показано, как большая семья собралась за просмотром футбольного матча и на русском обсуждает работу арбитра. В самом конце жители