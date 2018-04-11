Все футболисты сборной Южной Кореи получили бонусы за выход на ЧМ-2018

Отмечается, что вознаграждение имеют право получить все игроки, хотя бы раз вызывавшиеся во время отборочного турнира.
Футбольные власти разделили игроков национальной команды на четыре группы в в зависимости от их вклада в успехи команды. Лидеры получили около 75 тысяч долларов. Игроки второй группы —около 56 тысяч, третьей — 40 около 37, а четвертой — около 28.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Кореи в квартете F встретится со Швецией в Нижнем Новгороде 18 июня, Мексикой в Ростове-на-Дону 23 июня и Германией в Казани 27 июня.