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16:16 (мск), источник: ТАСС

Более 5 тыс. болельщиков из Аргентины могут посетить Нижний Новгород в ходе ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апреля. /ТАСС/. Более пяти тысяч аргентинских болельщиков могут посетить Нижний Новгород в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

''В прошлом году всего 135 человек посетили Нижний Новгород из Аргентины, сейчас мы ожидаем несколько тысяч [во время проведения чемпионата], совершенно точно больше 5 [тысяч] ожидаем в Нижнем Новгороде. Очень важно для нас, что планирует посетить матч с участием сборной Аргентины президент страны Маурисио Макри, мы, конечно, должны сделать все, чтобы его пребывание здесь было приятным и оставило самые благоприятные впечатления'', — сообщил Никитин после встречи с послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио, которая состоялась в Нижнем Новгороде.

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По словам Никитина, посещение Нижнего Новгорода в рамках проведения турнира должно вызвать интерес у аргентинцев к повторному посещению города и к распространению информации в Аргентине о Нижегородской области. Региональные власти ожидают увеличения общего потока туристов после проведения чемпионата, по прогнозам, до 2020 года этот показатель может достичь 3 млн туристов в год.

''Помимо туристического потенциала и интереса к региону, как точке притяжения в туристическом смысле, мы должны использовать этот шанс для [развития] наших торгово- экономических взаимоотношений. С господином послом мы обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности, с открытием временного консульского пункта, который здесь будет работать [во время проведения чемпионата]'', — добавил Никитин.

В среду делегация Аргентины в рамках рабочего визита в Нижегородскую область посетила стадион «Нижний Новгород'', тренировочную площадку рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом ''Мещерский'' и фан-зону. По словам Рикардо Эрнесто Лагорио, Нижний Новгород готов к проведению матчей чемпионата мира и встрече с большим количеством гостей, но заранее предупредил о латино-американском темпераменте.

''Я совершенно спокоен за то, как здесь все пройдет и будет ли комфортно здесь нашей команде, поэтому желаю всего самого лучшего городу и жителям города, и приготовьте небольшой запас терпения для аргентинских болельщиков'', — сказал он.

Матчи в Нижнем Новгороде

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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