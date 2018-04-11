Около 500 волонтеров будут работать на тестовом матче на «Ростов-Арене»

«350 волонтеров оргкомитета в чаше стадиона и 150 городских волонтеров будут работать на первом тестовом матче. Необходимость в большем количестве волонтеров отсутствует», — пояснил он.
По его словам, уже проводилось несколько тренировок по работе на матчах, чтобы волонтеры знали свои функции. В их обязанности будет входить распределение пеших потоков. Также они будут помогать зрителям найти свои места на стадионе.
ФК «Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, это станет первым и тестовым матчем на новом стадионе «Ростов-Арена», построенном специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Первую игру на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.