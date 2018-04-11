Около 500 волонтеров будут работать на тестовом матче на «Ростов-Арене»

Источник: РИА "Новости"

«350 волонтеров оргкомитета в чаше стадиона и 150 городских волонтеров будут работать на первом тестовом матче. Необходимость в большем количестве волонтеров отсутствует», — пояснил он.

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По его словам, уже проводилось несколько тренировок по работе на матчах, чтобы волонтеры знали свои функции. В их обязанности будет входить распределение пеших потоков. Также они будут помогать зрителям найти свои места на стадионе.

ФК «Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, это станет первым и тестовым матчем на новом стадионе «Ростов-Арена», построенном специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Первую игру на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей.